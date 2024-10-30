Aracını kardeşine emanet verdi! Başına gelmeyen kalmadı

30 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:04

Yozgat'ta yaşayan Hüsnü Erciyas, kardeşine bir günlüğüne aracını verdi. Erciyas'ın emanet olarak verdiği araç kazaya karışınca başına gelmeyen kalmadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Hüsnü Erciyas aracını kardeşine emanet verdince hayatı altüst oldu. Hüsnü Erciyas, 26 Mayıs 2024 tarihinde eşi Yıldız Erciyas adına kayıtlı minibüsü, kardeşi Bahadır Erciyas'a ihtiyacı nedeniyle bir günlüğüne verdi. Aynı tarihte Bahadır Erciyas, merkeze bağlı Esenli kasabasından Sorgun istikametine gelirken Küçükköhne köyü yakınlarında bisikletli bir çocuğa çarptı. Kaza sonucu çocuk ölürken olayın ardından Bahadır Erciyas tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EV, İŞ YERİ VE TÜM BANKA HESAPLARINA HACİZ GELDİ

Kazanın ardından araç Hüsnü Erciyas'ın eşi Yıldız Erciyas'ın üzerine kayıtlığı olduğu için Agah Efendi Mahallesi'nde şu an oturmakta oldukları ev, iş yeri ve tüm banka hesaplarına haciz geldi. Yaklaşık 1 milyon 850 bin lira sigorta şirketinden ceza gelirken, 1 milyon 500 bin lira ise kan bedeli cezası geldi.

HAYATI KARARDI

Yaşanan bu olayın ardından 40 yaşındaki Hüsnü Erciyas, hayatının altüst olduğunu belirterek, “Şu an çok zor durumdayım. Minibüs eşimin adına olduğu için kazanın ardından tüm cezalar bana geldi. Evim, iş yerim ve tüm banka hesaplarıma haciz konuldu. Çok zor durumdayım. Hayatım altüst oldu. Eve gidemez hale geldim. Ne yapacağımı bilemez hale geldim. Kazayı yapan kardeşim, cezasını çeken benim” dedi.