Aracını o halde görünce hemen kamera kayıtlarını izledi! Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmış
Hatay'da geri geri giderken park halindeki araca çarpan sürücü hiçbir şey olamamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, araç sahibi de yaşananlara isyan etti.
İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde geri manevra yaparken park halindeki araca çarpan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Aracının hasar aldığını görünce hemen güvenlik kameralarını inceleyen Suriyeli Khasnavi ailesi olayın farkına vardı. Araçlarında yaklaşık 10 bin TL'lik masraf bulunan aile yaşananlara tepki gösterdi.
"GERİ GERİ GELİRKEN ARACIMIZA VURDU VE KAÇTI GİTTİ"
O anları ailesiyle izleyen 14 yaşındaki Abdülhalik Khasnavi, araçlarında yaklaşık 10 bin TL'lik zarar olduğunu belirterek “Aracımızda ön sürücü kapısı zarar gördü ve arabanın kapısı yamuldu. Araba benim babamın onlarla birlikte güvenlik kamerasını izledik, geri geri geliyordu bizim araca çarptı. Böyle bir olay ilk defa geliyor başımıza. Araca vurmadan önce bisikletli çocuğa da vurabilirdi. Geri geri gelirken aracımıza vurdu ve kaçtı gitti. Aracımızda yaklaşık 10 bin TL bir zarar var” ifadelerini kullandı.
Bu nasıl bir insan yaa böyle kalpsiz bir davranış hiç duymamıştım bir kazada olsa bile en azından durup bakması gerekirdi