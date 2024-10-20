Aracını o halde görünce hemen kamera kayıtlarını izledi! Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmış

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:33

Hatay'da geri geri giderken park halindeki araca çarpan sürücü hiçbir şey olamamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, araç sahibi de yaşananlara isyan etti.