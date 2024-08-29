Aracını tamirden almak isterken dehşeti yaşadı! Şoke eden olay kamerada

29 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:58

Kışla Sanayi Sitesi'nde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Tamire verilen aracı için sanayiye giden Ferdi K., kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırganlar önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşürdü sonra acı içinde kıvranan adamı dakikalarca tekmeledi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi oldu.

Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.