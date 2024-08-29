Aracını tamirden almak isterken dehşeti yaşadı! Şoke eden olay kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:58
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını tamirden almak için giden adam hayatının şokunu yaşadı. Saldırıya uğrayan adamın korku dolu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Saldırganlar daha sonra adamın fotoğrafını çekerek olay yerinden kaçtı.
Kışla Sanayi Sitesi'nde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Tamire verilen aracı için sanayiye giden Ferdi K., kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradı.
Saldırganlar önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşürdü sonra acı içinde kıvranan adamı dakikalarca tekmeledi.
OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi oldu.
Polisin olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı