Aracının üstüne balkon çöktü, 1.5 dakikayla kurtuldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 18:25 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:25
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin park ettiği arabanın üstüne balkon çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansırken sürücünün araçta olmaması büyük kazanın önüne geçti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerine bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti.
BALKON ARACIN ÜSTÜNE GÖÇTÜ
Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü. Sürücünün o anda araçta olmaması bir faciayı önledi. Çökme sonucu araçta ise ağır hasar meydana geldi.
Öte yandan, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı