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Aracıyla trafikte ilerlerken büyük şok yaşadı! Yorgun mermi göğsüne isabet etti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Aralık 2024 15:26 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:26
Aracıyla trafikte ilerlerken büyük şok yaşadı! Yorgun mermi göğsüne isabet etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücü hayatının şokunu yaşadı. Camı delip içeri giren yorgun mermi, sürücünün göğsüne düştü.

Şanlurfa'da maganda​ dehşeti yaşandı. Otomobiliyle seyir halinde olan Kadir U. ön camı delen bir cismin içeri girdiğini gördü. Aracını durduran sürücü, göğsünde bir sıcaklık hissetti. Elbisesini kontrol eden sürücü, mermi​ çekirdeğini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Aracıyla trafikte ilerlerken büyük şok yaşadı! Yorgun mermi göğsüne isabet etti - 1. Resim

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Otomobil camının yukardan gelen yorgun merminin hızını yavaşlattığını fark eden sürücü, ölümden döndüğünü anladı. Olan biteni izleyen çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araçta inceleme yapan ekipler, mermi çekirdeğini alarak kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı.

Aracıyla trafikte ilerlerken büyük şok yaşadı! Yorgun mermi göğsüne isabet etti - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
magandamermi

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