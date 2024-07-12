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12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, gardıropta yakalandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 02:29 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 02:32

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, gardıropta saklanırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. 

Ekipleri tarafından kentte bir adrese düzenlenen operasyonda; ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (29) ikamette bulunan gardıropta saklanırken, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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