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Araştırma görevlisi İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 22:25 - Güncelleme : 27 May 2024 22:26
Araştırma görevlisi İstiklal Marşı&#039;nda ayağa kalkmadı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bir araştırma görevlisi İstiklal Marşı sırasında oturmaya devam edince hakkında başlatılan soruşturma sonucu üniversite yönetimi kararını verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen bir programda İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı. Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

Araştırma görevlisi İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı - 1. Resim

AÇIĞA ALINDI

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Araştırma görevlisi İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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