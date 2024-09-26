Araştırma: Patronlar Z kuşağını işe aldıktan birkaç ay sonra işten çıkarıyor! İşte değişmesi gerektiğini söyledikleri şey

26 Eylül 2024 17:34 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:41

Z kuşağı mezunlarıyla çalışmanın zor olduğundan yakınan patronlar işe aldıktan sadece aylar sonra beklentileri karşılamayan genç çalışanları hızla işten çıkarıyor. Intelligent.com, yaklaşık 1.000 ABD liderini araştırdı. 2024 sınıfının eksikliklerinin gelecekteki mezunları etkileyeceğini buldu. Peki, yeni mezunlar için nerede yanlış yapılıyor?

Z kuşağı bunu da başardı! Klavye kullanımı yavaş yavaş tarihe karışıyor

Z kuşağı bunu da başardı! Klavye kullanımı yavaş yavaş tarihe karışıyor

Yeni bir rapora göre, işverenlerin onda altısı, bu yılın başlarında üniversiteden yeni mezun olan Z kuşağından bazı çalışanları işten çıkardıklarını söylüyor. Patronların yedide biri ise gelecek yıl onları işe almaktan tamamen kaçınabileceğini itiraf etti.

PATRONLAR Z KUŞAĞI​ İLE SORUN YAŞIYOR

Intelligent.com, yaklaşık 1.000 ABD liderini araştırdı. 2024 sınıfının eksikliklerinin gelecekteki mezunları etkileyeceğini buldu. Genç yeni işe alımlarda çok sayıda sorun yaşayan patronların altıda biri, üniversite mezunlarını tekrar işe alma konusunda çekingen davrandığını söylüyor.

Patronların yedide biri ise gelecek yıl onları işe almaktan tamamen kaçınabileceğini itiraf etti. Ankete katılan şirketlerin dörtte üçü, yeni işe aldıkları mezunların bir kısmının veya tamamının bir şekilde tatmin edici olmadığını söyledi.

Z KUŞAĞI MEZUNLARI "HAZIRLIKSIZ VE PROFESYONEL DEĞİL"

Günümüzde işverenlerin gençlerle ilgili en büyük sıkıntısı motivasyon eksikliği ve inisiyatif eksikliği. Ankete katılan liderlerin %50'si, yeni işe aldıkları kişilerle işlerin yolunda gitmemesinin nedeninin bu olduğunu söyledi.

Patronlar ayrıca Z kuşağının profesyonel olmaması, düzensiz olması ve iletişim becerilerinin zayıf olması gibi sebepleri mezunları işten çıkarmak zorunda kalmalarının başlıca nedenleri olarak gösterdi.

UYGUN KIYAFET VE UYGUN DİL SORUNU

Liderler, son neslin somut zorluklarıyla mücadele ettiklerini, bunların arasında işe ve toplantılara sık sık geç kalma, ofise uygun kıyafetler giymeme ve iş ortamına uygun dil kullanma gibi sorunların yer aldığını söylüyor.

Artık işe alım yöneticilerinin yarısından fazlası üniversite mezunlarının iş dünyasına hazır olmadığı sonucuna vardı. Bu arada %20'den fazlası iş yükünü kaldıramadıklarını söylüyor.

Gerçekte, kolejler öğrencilerinin iş gücüne tamamen hazır olmadıklarının farkındalar ve bazıları bu boşluğu doldurmak için harekete geçmeye başladı.

Örneğin, Michigan State Üniversitesi öğrencilere, diğer tarafın sıkılmaya başladığını ve artık devam etme zamanının geldiğini gösteren işaretleri nasıl arayacakları da dahil olmak üzere, bir ağ kurma sohbetinin nasıl yürütüleceğini öğretiyor.

PATRONLARIN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİKLERİ ŞEY NE?

Üniversite mezunlarının işe alınmalarını neyin kolaylaştıracağı sorulduğunda patronlar şu yanıtı verdi: Olumlu bir tutum ve daha fazla inisiyatif.

Intelligent'ın baş eğitim ve kariyer geliştirme danışmanı Huy Nguyen, Gen Z mezunlarına, katılabilecekleri herhangi bir yeni firmadaki şirket kültürünü anlamak için diğer çalışanların nasıl etkileşim kurduğunu gözlemlemelerini tavsiye ediyor. Buradan, başkalarıyla etkileşim kurmanın uygun yolunun ne olduğunu ölçmek daha kolaydır. "Düşünceli sorular sorma, geri bildirim alma ve bunu kişisel gelişim motivasyonunuzu göstermek için uygulama inisiyatifi alın," diye de ekledi.

Hatta bazı liderler, iş yerinde yapıcı bir tutum sergilemenin genç çalışanların kariyerlerini üniversite diplomasından daha fazla ilerleteceği konusunda ısrarcı oldu.