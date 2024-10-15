Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit'ten kritik İsrail değerlendirmesi: Türkiye'ye saldırması imkansız

15 Ekim 2024 18:28 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail için, "Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacaktır" sözleri gündemdeki yerini korurken Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Özyiğit, "İsrail'in Türkiye'ye saldırmasının imkanı yok" dedi.

Orta Doğu'da terör estiren İsrail, saldırılarını her geçen gün artırırken geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın değerlendirmesi ise gündem olmuştu. Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit'ten kritik bir değerlendirme geldi.

"İSRAİL'İN SALDIRMA İMKANI YOK"

Orta Doğu'daki gündemi 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda değerlendiren Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit, "Diyorlar ki; 'İsrail Türkiye​'ye saldıracak'. Bunun imkanı yok. İsrail'in aklını peynir ekmekle yemesi lazım" dedi.

Aynı fuarda konuşmacı olan Stratejist Abdullah Çiftçi ise İsrail'in Türkiye ile savaşacak potansiyelinin ve cesaretinin olmadığını belirerek, "Ortadoğu'da büyük bir savaş çıkmaz, risk var ama çıkmaz. Türk Devleti de 15 Temmuz'dan sonra zaten bu günlere adım adım hazırlandı. Türkiye daha dün akşam 190 araçlık Suriye'nin kuzeyine takviye yaptı. Türkiye, balistik füze denemesi için Somali ile anlaştı. Bizler; Türkiye'nin askeri potansiyelini göremiyoruz, dışarıda büyük işler var. Türkiye büyük bir ülke. Askeri olarak İsrail'in Türkiye ile savaşacak kapasitesi de potansiyeli de yok. Cesaret edemez zaten. Örgütlerle savaşabilir" diye konuştu.

"DÜNYADA İLK 6'YA GİREN ORDUYA SAHİBİZ"

Türk Ordusu'nun bölgedeki bütün ülkelerle savaşabilecek güce sahip olduğunu belirten Ertan Özyiğit ise, "Öyle bir ordu düşünün ki dünyadaki ilk 6'ya giren büyük ordulardan bir tanesiyiz. İran İsrail ile birleşse, Suriye ve Irak'ı da koy ekstradan Yunanistan'ı da koy Türk ordusu hepsiyle savaşır. Tek bir şartla; İsrail nükleer silah kullanmadığı sürece. Diyorlar ki; 'İsrail Türkiye'ye saldıracak'. Bunun imkanı yok. İsrail'in aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Böyle bir saldırı olursa da 'mış' gibi olur. Aynı Irak, İran'a yapıldığı gibi. İran ile İsrail'in bir savaşı da mümkün değil bu arada. Buradaki savaşlar şunun üzerine kurulu; Pasifik'teki savaşı durdurmak için buradaki savaşa ihtiyacı var İngilizlerin, benim denklemime göre. Böyle çatışmalarla daha da karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.