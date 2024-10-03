Araştırmacılar gökyüzünde tespit etti! Fırtınada dışarı çıkarken dikkat

03 Ekim 2024 19:50 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:21

Gök gürültülü fırtına bulutlarının gama ışını yaydığı tespit edildi. Taşıdıkları enerjiyle yaşayan hücrelere dolayısıyla insan ve diğer tüm canlılara X ışınlarından daha kuvvetli bir şekilde zararlı etki yapabildiği açıklandı.

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Fırtına bulutlarında bilim insanları yaptığı çalışmada gama ışınları tespit edildi. Norveç'in Bergen Üniversitesindeki "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada gök gürültülü fırtına bulutlarında X ışınlarından bile kuvvetli, sabit parıltılardan kısa süren ışın yaydığı açıklandı.

Yüksek irtifada yapılan uçuşlar aracılığıyla fırtına bulutları uzun bir süre incelendi. “Gama ışını flaşı” adı verilen ışınların, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gök gürültüsü radyasyonuna ilişkin eksik bir halkaya cevap niteliğinde olduğu ve şimşek üreten mekanizmalarla ilgili yeni bilgiler sağladığı açıklandı.

HAVA OLAYLARI VE YILDIRIMLARIN OLUŞUMU İÇİN ÖNGÖRÜLER YAPILABİLECEK

Kara deliklerin çevresinde bulunan gama ışınlarının, X ışınlarından daha kuvvetli olduğunu ifade eden araştırmacılar, söz konusu keşifle hava olayları ve yıldırımların oluşumu hakkında daha doğru ve zamanında öngörüler yapılabileceğini değerlendiriyor.

New Hampshire Üniversitesinden Joseph Dwyer, "Bu araştırmalar, alan için ezber bozan nitelikte." değerlendirmesini yaptı.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI

Gama ışınlarının en az radyasyon kadar canlı hücrelere zarar verdiği ve hastalıklara sebep olduğu biliniyor. İnsan vücudunun çok derinlerine kadar nufüz edebilirler.