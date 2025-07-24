Arda Deniz Onat cinayetinde korkunç detaylar! Caniler suçu karşı tarafa attı

Marmaris'e bağlı Bozburun'da teknede dövülerek öldürülen Arda Deniz Onat'ın cinayet şüphelisi üç kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Kocabahçe'de 20 Temmuz akşamı denizin ortasında bir teknede çıkan kavgada, tekne sahibinin oğlu 22 yaşındaki Arda Deniz Onat yaşamını yitirmişti.

Kavgaya karıştıkları belirlenen S.Y., S.Y. ve C.V.C., olayın ardından kaçmaya çalışırken ölen gencin yakınları tarafından küreklerle müdahale edilerek durdurulmaya çalışılmış, yakalanan üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutuklanan üç şüphelinin ifadelerinde olayı başlatanların karşı taraf olduğunu, Arda Deniz Onat'ın ölümüyle ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri ortaya çıktı.

'HADİ GİDİN DİYE KOVDULAR'

Şüphelilerden C.V.C. ifadesinde arkadaşlarının daveti üzerine tatile geldiğini belirterek, "Teknede 3-3,5 saat vakit geçirdik. Arkadaşlarımızın yarın da gelin daveti üzerine bunu tekne sahibine sorduk. Tekne sahibi bize çok sert bir şekilde 'Yürüyün gidin buradan' dedi. Biz kendisine daha nazik davranması gerektiğini iletmemize rağmen 'Sizin gibi müşteriye ihtiyacımız mı var lan, hadi gidin' diye karşılık verdi." dedi.

C.V.C. şöyle devam etti: "Biz teknenin uç kısmına geçtik, bize küreklerle saldırmaya başladılar. Ben Arda'ya hiç vurmadım, darp etmedim. Kendimi savunmaya çalıştım. Bizi linç etmeye çalıştılar. Arda'nın ölümü ile herhangi bir ilgim yoktur. Beni darp eden kaptandan ve diğerlerinden şikayetçiyim."



"DENİZE NE ZAMAN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Tutuklanan şüphelilerden S.Y. de benzer bir ifade verdi.

Öldürülen Arda ve babasını suçlayan S.Y., kavgayı karşı tarafın başlattığını savundu.

S.Y., "Babası elindeki kürekle kaburgama doğru vurdu. Biz de onlara saldırdık. Ben Arda'yı boğmaya çalışmadım, sadece yüz kısmına vurduğumu hatırlıyorum. Arda bana kano küreği ile vurdu. Denize ne zaman düştüğünü görmedim." dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Bir diğer şüpheli S.Y. ise kendilerine hakaret edildiğini öne sürüp, "Zodyak botla kaptan ve oğlunun geldiğini gördük. Ellerinde kürek vardı, babası S.Y.'ye kürekle vurdu. Sonra arbede yaşandı. Ben sadece babasına vurdum. S.Y.'nin Arda'ya tahta parçası ile vurduğunu görmedim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan Arda Deniz adlı teknede meydana geldi.

Teknede Arda Deniz Onat ile S.Y., S.Y. ve C.V.C. arasında kavga çıktı.

Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü.

Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı.

İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Arda Deniz Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAVGANIN SEBEBİ TEKNEDE FAZLA KİŞİNİN KALMAK İSTEMESİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, olayın ayrıntıları ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre, tekneyi kiralayan üç kadın, Antalya'dan gelen erkek arkadaşlarını da tekneye davet etti.

Ancak tekne sahibi Kenan Onat ile oğlu Arda Deniz Onat'ın, sadece iki kamarası olan teknede altı kişinin kalamayacağını belirterek duruma itiraz etmesi üzerine kavganın çıktığı belirtildi.