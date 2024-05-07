Arda Turan, Seçil Erzan'ı savundu: Ne yapmış olursa olsun bir kadın

07 May 2024 23:17 - Güncelleme : 07 May 2024 23:18

Yüksek kar geliri ile güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

En yüksek miktarda dolandırılan isimlerden olan eski milli futbolcu ve Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Seçil Erzan'ı koruyan cümleler sarf etti.

"NE YAPMIŞ OLURSA OLSUN BİR KADIN"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Turan, "Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadın. Bu meselede bana haksızlık ediyorlar." dedi.

"STADIMDA LAF SÖYLENMESİNİ İSTEMEM"

Medyaya yer aldığı gibi yüksek faizlerin dönmediğini belirten eski milli futbolcu, "En ufak bir şeyde yine Seçil Erzan ki Seçil Erzan’a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor. Öyle anlatıldığı gibi fahiş faizler falan yok." dedi.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI: ALLAH'IM SANA GELİYORUM...

Dolandırıcılık davası sürerken Seçil Erzan'ın Hac ziyaretinde bulunan Arda Turan ile yaptığı görüşme ortaya çıkmış ve Turan'ın hesabına para geçeceğini öğrenmesinin ardından, "Allah'ım sana geliyorum" diyerek sevindiği öğrenilmişti.

Pointer Haber'de yer alan iddiaya göre, Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki WhatsApp yazışmalar şu şekildeydi:

"ANNENE KOKU ALIYORUM, ONLARI KOKLAT"

Seçil Erzan:

"Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım."

Arda Turan:

"Allah'ım sana geliyorım:))"

Seçil Erzan:

"Sen bir tanesin iyi ki varsın."

Arda Turan:

"Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona."

Seçil Erzan:

"350 teslim ettim. Kalanı sen gelince."

Arda Turan:

"100 binle çarp sevap o kadar???? Kabe'deyken verdin ya :)"