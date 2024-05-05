Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ardahan mayıs ayında havada kar görünce şaşırdı
05 May 2024 00:57 - Güncelleme : 05 May 2024 00:58

Ardahan mayıs ayında havada kar görünce şaşırdı

Ardahan'da mayıs ayında yağan kar bölge halkını şaşırttı. Hazırlıksız sürücüler o anları bir yandan kayıt altına almaya çalışırken bir yandan da güçlükle yolda ilerledi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ardahan mayıs ayında havada kar görünce şaşırdı

Ardahan’da sağanak yağışlı hava birden kar yağışına döndü. Bahar ayında yağan kar şaşkınlık yaşattı.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve sağanak yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkiinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan ovasını çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük yaşadı.

Ardahan mayıs ayında havada kar görünce şaşırdı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...