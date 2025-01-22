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Ardahan'da feci olay: Cami lojmanının üzerine çığ düştü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 04:09 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 04:13

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Gübnatan köyünde cami lojmanın üzerine çığ düştü. Bir bölümü çöken lojmanda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ardahan​'ın Posof ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Günbatan köyünde akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Dağdan kopan kar kütlesi cami lojmanının üzerine düştü.

Ardahan'da feci olay: Cami lojmanının üzerine çığ düştü - 1. Resim

LOJMANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD​, Özel İdare ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ düşmesi sonucu bir bölümü çöken lojmanda şans eseri kimsenin olmadığını ifade etti.

Ardahan'da feci olay: Cami lojmanının üzerine çığ düştü - 2. Resim

Cami lojmanına düşen kar kütlesinin temizlenme çalışmaları ekiplerce başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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