Ardahan'da feci olay: Cami lojmanının üzerine çığ düştü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Ocak 2025 04:09 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 04:13

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Gübnatan köyünde cami lojmanın üzerine çığ düştü. Bir bölümü çöken lojmanda can kaybı ve yaralanma olmadı.