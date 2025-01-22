Ardahan'da feci olay: Cami lojmanının üzerine çığ düştü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 04:09 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 04:13
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Gübnatan köyünde cami lojmanın üzerine çığ düştü. Bir bölümü çöken lojmanda can kaybı ve yaralanma olmadı.
Ardahan'ın Posof ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Günbatan köyünde akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Dağdan kopan kar kütlesi cami lojmanının üzerine düştü.
LOJMANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ
Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, Özel İdare ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çığ düşmesi sonucu bir bölümü çöken lojmanda şans eseri kimsenin olmadığını ifade etti.
Cami lojmanına düşen kar kütlesinin temizlenme çalışmaları ekiplerce başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı