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Ardahan’da yıldırım faciası: 2 kişi yaralandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 01:35 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 01:37
Ardahan’da yıldırım faciası: 2 kişi yaralandı

Ardahan'da meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, gök gürültülüsü ve fırtınalıların ardından yıldırım düştü. 

Merkeze bağlı Sulakyurt köyün yaylasında hayvan otlatan Sıraç R. (23) ile Emrah T'ye (37) yıldırım isabet etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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