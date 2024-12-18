Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi!

18 Aralık 2024 09:17 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye'nin doğusunda kar yağışı şiddetini arttırmaya başladı. Birçok kentte yoğun kar yağışı yolları kapatırken ilk kar tatili haberi geldi. Yapılan açıklamada Ardahan'ın Posof ilçesinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji turuncu ve sarı uyarı verdi: Aman dikkat!

Kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji turuncu ve sarı uyarı verdi: Aman dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından ülkenin doğusunda kar yağışı​, batı bölgelerinde ise sağanak ve dondurucu soğuklar etkisini arttırmaya başladı. Yoğun kar yağışı etkisinde kalan illerde hayat adeta durma noktasına geldi. Birçok köy yolu kapandı, vatandaşlar arazilerde mahsur kaldı. Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu illerden biri olan Ardahan​'dan ise ilk tatil haberi geldi.

ARDAHAN'DA OKULLARA KAR ENGELİ

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli olacak.