Ardahan'ı sel vurdu: Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

28 Ağustos 2024 02:16 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 02:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Ardahan'ın Hanak ilçesinde sel etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

RÜZGAR DA ETKİLEDİ

Yağış sonrası dereler taştı ve birçok ekili arazi zarar gördü. İlçeye bağlı Sulakçayır köyünde dün akşam saatlerinde aniden etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın da etkili oldu köyde tarım arazileri zarar gördü.

Sağanak nedeniyle de köyün içerisinden geçen dere taştı. Taşan dereler ve dolu yağışı ekili arazide hasara yol açtı.