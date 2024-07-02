Ardahan’ı sel vurdu: Evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü

02 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:41

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Hasköy köyünde sele neden oldu.

Köyün ortasından geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle bazı evler, köy yolu ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı.

TÜM HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Ardahan'da Perşembe günü hariç tüm hafta sağanak yağış devam edecek.