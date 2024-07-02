Ardahan’ı sel vurdu: Evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:41
Ardahan'da etkili olan yağış Yalnızçam Hasköy köyünün ortasından geçen derenin taşmasına sebep oldu. Selde bazı evler ile tarım arazilerini su bastı.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Hasköy köyünde sele neden oldu.
Köyün ortasından geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle bazı evler, köy yolu ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı.
TÜM HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Ardahan'da Perşembe günü hariç tüm hafta sağanak yağış devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı