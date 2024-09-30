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Arı soktu, ortalık savaş alanına döndü! Devrilen tır 50 metre sürüklendi, yol trafiğe kapatıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:08
Arı soktu, ortalık savaş alanına döndü! Devrilen tır 50 metre sürüklendi, yol trafiğe kapatıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tır sürücüsü, arı sokması sonucu aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Samsun​'un Tekkeköy ilçesinde mısır silajı yüklü tırı kullanan Serdar Sağır, seyir halindeyken bir arı tarafından sokuldu. Arıya müdahale etmeye çalışırken tırın kontrolünü kaybeden Sağır'ın aracı devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Arı soktu, ortalık karıştı! Devrilen tır 50 metre sürüklendi - 1. Resim

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebiyle Ordu-Samsun karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekiplerinin müdahalesiyle ulaşım yan yoldan sağlanmaya başlandı.

Arı soktu, ortalık karıştı! Devrilen tır 50 metre sürüklendi - 2. Resim

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı tır​ şoförü, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
tekkeköysamsuntır

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Aylin30 Eylül 2024 14:09

Ne kadar korkutucu bir şeymiş, şanslı ki sürücüye çok fazla bir şey olmamış yeterince dikkatli olunması lazım bu gibi durumlarda

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