Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI



Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.