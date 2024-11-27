Arkadan yaklaşıp ensesinden bıçaklamıştı! Polise ‘sinsi’ saldırı için istenen ceza belli oldu

27 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:15

İstanbul Beyoğlu'nda görevi başındaki polis memurunu ensesinden bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu. Saldırganın 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyoğlu​ İstiklal Caddesi’nde görevi başındaki polis memuru​ R.Ş.’ye arkadan yaklaşarak ensesinden bıçaklayan Oytun Ilgar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 21 yıla kadar hapis cezası istenen Ilgar olay gününü hatırlamadığını söyledi.

"TEKE TEK, ERKEK ERKEĞE KAVGA ETMEK İSTERİM KENDİSİYLE''

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ilgar’ın sosyal medyadan olaydan önce bir video yayınladığı, videoda kendisini durduran polislere karşı "Düelloya davet ediyorum’’, "Teke tek, erkek erkeğe kavga etmek isterim kendisiyle’’, "Çantamı aradılar, Allah’tan bıçağıma ve balime dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaklardı bana’’ şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Oytun Ilgar’ın müşteki polis memuru R.Ş.’yi öldürme kastıyla hareket ettiği, olay öncesi çektiği videodaki sözleriyle ise polislere karşı husumeti bulunduğu, bu nedenle saldırı yapacağını tasarlamış olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

"OLAYI KESİNLİKLE HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli Ilgar’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, olayı kesinlikle hatırlamadığını, madde bağımlısı olmadığını ancak ne bulursa içtiğini belirttiği ifade edildi. İddianamede ayrıca olay sonrası yakalanan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı ve ‘sustalı’ diye tabir edilen bıçak, çantasında bir litrelik tiner ve ‘bali’ diye tabir edilen maddeler bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar’ın ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız bıçak bulundurma’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.