Arkadaşını bıçakla katletti, bir kişiyi de yaraladı! Savunması şoke etti: Ben değil içki yaptı

29 Haziran 2024 12:09 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:16

Hem cani hem pişkin! Şişli'de korkunç cinayet: Önce öldürdü sonra kahkaha attı

Hem cani hem pişkin! Şişli'de korkunç cinayet: Önce öldürdü sonra kahkaha attı

Antalya'da perşembe gecesi meydana gelen olayda; parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildiren bildirdi.

Vatandaşların ihbarı ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait (51) kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

6 KİŞİ İFADE İÇİN MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Cinayet yerindeki incelemelerini sürdüren ekipler, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol delil torbasına koydu.

ŞÜPHELİYİ TESPİT EDİP, İZİNİ SÜRDÜLER

Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Muaz Ç. (47) olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Ç'nin izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Muaz Ç'nin olayın akabinde aynı gün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki hurda malzemeleri sattığı Mahmut A.'nın (47) yanına gidip tartıştığı ve ardından ona da tahra ile saldırıp başından yaraladığı ortaya çıktı.

"BEN DEĞİL, İÇKİ YAPTI"

Gözaltına alınan Muaz Ç, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Ç, gazetecilerin ‘neden öldürdün' sorusuna cevap vermezken, pişman olduğunu söyledi. Muaz Ç, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise “Ben değil, içki yaptı” ifadelerini kullandı.