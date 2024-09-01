Arkadaşını göğsünden vurarak öldürdü! Sebebi kan dondurdu

01 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:45

Edirne'nin Keşan ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Caner Çiçek ve Mehmet A, arasında tartışma yaşandı. İş çıkışı kaldıkları pansiyona geçen iki arkadaştan Caner Çiçek, Mehmet A.'dan kiralık olduğu öğrenilen otomobilini istedi.

Çiçek, arkadaşı Mehmet A.'dan olumsuz cevap alınca adeta dehşet saçtı. Otomobile zarar veren Çiçek, arkadaşıyla kavgaya tutuştu.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Mehmet A. yanındaki tabanca ile Caner Çiçek'i göğsünden ve başından vurdu.

Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek'in cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, Mehmet A.'yı yakalamak için araştırma başlattı.