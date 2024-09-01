Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Arkadaşını göğsünden vurarak öldürdü! Sebebi kan dondurdu

Arkadaşını göğsünden vurarak öldürdü! Sebebi kan dondurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:45
Arkadaşını göğsünden vurarak öldürdü! Sebebi kan dondurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan cinayet kan dondurdu. Arkadaşından kiralık otomobilini isteyen Mehmet A., arkadaşı Caner Çiçek tarafından reddedilince arkadaşını öldürdü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Caner Çiçek ve Mehmet A, arasında tartışma yaşandı. İş çıkışı kaldıkları pansiyona geçen iki arkadaştan Caner Çiçek, Mehmet A.'dan kiralık olduğu öğrenilen otomobilini istedi. 

Çiçek, arkadaşı Mehmet A.'dan olumsuz cevap alınca adeta dehşet saçtı. Otomobile zarar veren Çiçek, arkadaşıyla kavgaya tutuştu. 

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Mehmet A. yanındaki tabanca ile Caner Çiçek'i göğsünden ve başından vurdu.

Çiçek olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek'in cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri, Mehmet A.'yı yakalamak için araştırma başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...