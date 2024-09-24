Arkadaşını çekiçle öldürüp evi ateşe verdi! Eğlence mekanında yakalandı: "Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim"

24 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 08:59

Ankara’da evine gelen arkadaşını öldürüp daha sonra evi ateşe vererek yangın süsü verip kaçan katil eğlence mekanında yakayı ele verdi. Zanlının ilk ifadesinde, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dediği ortaya çıktı.

Korkunç cinayet dün sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. 65 yaşındaki Ü.U, yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı 62 yaşındaki S.K. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Daha sonra tartışmanın büyümesiyle iki arkadaş arasında kavga çıktı.

ÇEKİÇLE KAFASINA VURDU

Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü veremeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi. İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.’yi yakalamak için harekete geçti.

EĞLENCE MEKANINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheli S.K.’nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.’nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya’nın Esat Mahallesi’nde saklandığı belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

"SON GECEMDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM'

Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dediği öğrenildi. S.K.’nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.