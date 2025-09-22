Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Gündem
Arkadaşının telefonunu Instagram'dan 'evlenmek istiyorum' notuyla paylaştı! Yargıtay cezayı kesti

Aydın'da bir kişi, arkadaşının numarasını Instagram'dan sahte bir hesaptan "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. İlk önce beraatine karar verilen şüpheli için itirazı değerlediren Yargıtay, şahsın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Arkadaşının telefonunu Instagram'dan 'evlenmek istiyorum' notuyla paylaştı! Yargıtay cezayı kesti
Aydın’da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını Instagram’da açtığı sahte bir hesaptan "selam, ciddi evlilik istiyorum; ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Paylaşımın ardından başkaları tarafından defalarca aranan mağdur, mahkemenin yolunu tuttu.

Arkadaşının telefonunu Instagram'dan 'evlenmek istiyorum' notuyla paylaştı! Yargıtay cezayı kesti

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI KULLANMADAN DAVA AÇILDI

Şikayet üzerine yapılan çalışma neticesinde kimliği belirlenen şüpheli hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan açıldı. Yargılamayı yapan Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın beraatine hükmetti.

Arkadaşının telefonunu Instagram'dan 'evlenmek istiyorum' notuyla paylaştı! Yargıtay cezayı kesti

KARARI YARGITAY BOZDU

Kararın itiraz üzerine incelenmesi sonucunda; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu kanaatiyle sanığa 1 yıl 3 ay verdi.

Arkadaşının telefonunu Instagram'dan 'evlenmek istiyorum' notuyla paylaştı! Yargıtay cezayı kesti

OY BİRLİĞİ İLE ONANDI

Sanığın temyiz itirazı üzerine dosya 'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.

