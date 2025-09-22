Arkadaşının telefonunu Instagram'dan 'evlenmek istiyorum' notuyla paylaştı! Yargıtay cezayı kesti

Aydın’da yaşayan bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını Instagram’da açtığı sahte bir hesaptan "selam, ciddi evlilik istiyorum; ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Paylaşımın ardından başkaları tarafından defalarca aranan mağdur, mahkemenin yolunu tuttu.

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI KULLANMADAN DAVA AÇILDI

Şikayet üzerine yapılan çalışma neticesinde kimliği belirlenen şüpheli hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın beraatine hükmetti.

KARARI YARGITAY BOZDU

Kararın itiraz üzerine incelenmesi sonucunda; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu kanaatiyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

OY BİRLİĞİ İLE ONANDI

Sanığın temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.