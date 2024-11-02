Arkadaşının yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı! 3 metrelik çukura düştüğü ortaya çıktı

02 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:34

Bursa'da alkol aldıktan sonra boş arazide gezen iki arkadaştan biri çukura düştü. Bir süre kendi başına yürüdükten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden İbrahim Sayan durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü şahsın 3 metre derinliğindeki rögar çukuruna düştüğünü tespit etti.

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Bursa​'da meydana gelen ilginç olayda 64 yaşındaki İbrahim Sayın, arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide alkol​ aldıktan sonra sonra yürümeye başladı. İki arkadaş yürürken, Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü.

DAKİKALAR SONRA FARK ETTİ

Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken, tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti. Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.