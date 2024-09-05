Arkadaşıyla sohbet ederken EYP'li saldırıya uğradı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Eylül 2024 05:52 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 06:00

Adana'da adının Adem Şiş olduğu öğrenilen bir kişi arkadaşıyla sokakta sohbet ederken hem EYP'li hem de tabancalı saldırıya uğradı. O anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sokak ortasında EYP'li saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Adem Şiş isimli şahıs arkadaşıyla sohbet ederken önce tabancayla ateş açıldı ardından EYP atıldı. Yamaçlı Mahallesi'ndeki olayda Adem Şiş'in ağır yaralandığı olayda el yapımı patlayıcı kullanıldı. Patlayan parçalar genç adamın başına isabet etti. Şüphelinin kaçtığı anlar kayıtlara yansıdı. Şiş'in durumunun kritik olduğu bildirildi. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.