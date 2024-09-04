Arkadaşlar arasında alacak verecek tartışması kanlı bitti! 10 bin lira için bıçakladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Eylül 2024 02:33 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 02:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında borç yüzünden tartışma çıktı. Olay kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi. Murat K.(50) Ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgada Murat K.(50) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)'yi defalarca yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı