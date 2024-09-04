Arkadaşlar arasında alacak verecek tartışması kanlı bitti! 10 bin lira için bıçakladı

04 Eylül 2024 02:33 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 02:38

Minibüs ile domates yüklü traktör çarpıştı: 10 yaralı

Minibüs ile domates yüklü traktör çarpıştı: 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi. Murat K.(50) Ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada Murat K.(50) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)'yi defalarca yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.