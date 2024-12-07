Arsa almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Arkadaşlarına güvendi, 68 milyondan oldu!

07 Aralık 2024 08:06 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 08:17

İş insanı Volkan Eren, arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldü. Eren, 2019 yılında Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki bir arsayı kendi adına satın almaları için arkadaşlarına vekalet verip, 67 milyon 500 bin TL ödeme yaptı. Eren, bir süre sonra tapu kayıtlarında kendi adına bir arsa satın alımı yapılmadığını öğrenince büyük şok yaşadı. İşte akılalmaz dolandırıcılık olayının detayları...

İş insanı Volkan Eren, arsa almak için vekalet verip, 67 milyon 500 bin TL ödeme yaptığı arkadaşlarının tuzağına düştü. Güvenerek vekalet verdiği arkadaşları tarafından dolandırılan Eren, arkadaşlarından şikayetçi oldu. İstanbul'da yaşayan ve Kocaeli Çayırova'da cam imalatı işiyle uğraşan 37 yaşındaki Volkan Eren'e, uzun zamandır tanıdığı kardeşler Y.E.P, Y.P, H.P. ve eşi H.P.'den Balıkesir Gömeç'te uygun fiyata 20 bin metrekarelik arsa önerisi geldi. Aile üyeleri genç iş insanına, "Kaçırılmayacak çok kıymetli bir arsa var, biz bu arsayı senin adına alalım" dedi.

ARSAYI ALABİLMEK İÇİN 5 DAİRESİNİ SATTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Eren, kendisine daha önce de gayrimenkul alım satımında aracılık eden kardeşlere güvenerek arsayı almaya karar verdi. Arsayı alabilmek için İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'daki 5 dairesini sattı. Biriktirdiği altın ve dövizleri de ekleyen Eren toplam 67 milyon 500 bin Türk lirayı kardeşlere gönderdi. Kardeşlerden 2'sini de alım için vekalet veren Eren, alım için beklemeye başladı. Bir süre sonra kardeşlere, alımı sonra Eren, 'Konuştuğumuz gibi arsayı senin üzerine satın aldık' yanıtı aldı.

ARSA OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Alımı tapudan kontrol eden Eren, adına herhangi bir gayrimenkul ya da arsa alınmadığını gördü. Durumu sorduğu kardeşlerden ise tatmin edici bir cevap alamadı. Dolandırıldığını düşünen Volkan Eren, kardeşlerden verdiği paranın iadesini istedi. Kardeşler Eren'e 67 milyon 500 bin Türk lirasının 4 parçada ödeneceğini taahhüt eden 4 senet verdi.

SENETLER ÖDENMEYİNCE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Vadesi gelen senetlerin ödemesini de alamayan genç iş insanı, güvenini kullanarak parasını alan Y.E.P, Y.P, H.P. ve H.P. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve Güveni kötüye kullanmak" suçlamasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.