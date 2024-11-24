Arkadaşlarını dinledi, otel odasında eski eşini korkunç şekilde öldürdü! 'Çok açık giyiniyor, namusunu temizle'

24 Kasım 2024 15:51 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:47

Burdur'un Çavdır ilçesinde eski eşi Özlem Şımarık'ı otel odasında öldüren Tarık Y'yi “Sana çok büyük yanlış yaptılar, namusunu temizle” diyerek azmettiren 2 şahıs hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Cinayete yardım ve yataklık eden şahıslar içinse 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra boşandığı eski eşi Özlem Şımarık'ı otel odasında korkunç şekilde katleden Tarık Y. olay yerinden kaçmıştı. 28 yaşındaki genç kadını önce ev tüfeği ile vurup daha sonra da bıçaklayan zanlı gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Tarık Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken Tarık Y.'ye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Meryem S.(30), Erdal A.(40), Kazım Ö.(37), Mehmet Ç.(27), Mustafa S.(31), Şaban A.(26)'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden katil zanlısı Tarık Y. ve yardım eden Erdal A., Kazım Ö., Mehmet Ç., Mustafa S., Şaban A. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken Meryem S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Tarık Y.'ye yardım ettiği tespit edilen Meryem S. ve azmettirici olmakla suçlanan Adem S.(36), ve Gökay S.(33) 14 Mayıs günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Olay yeri inceleme raporu, deliller, kamera inceleme tutanakları ile telefon inceleme raporu ve beyanların değerlendirildiği belirtilen iddianamede Tarık Y. hakkında “boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme” suçundan, Gökay S. İle Adem S. hakkında "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme ve suçluyu kayırma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken diğer 6 sanık Erdal A., Mehmet Ç., Meryem S., Kazım Ö., Şaban A. ve Mustafa S. hakkında da “kadını tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, suçluyu kayırma” suçları çerçevesinde 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları istendi.

"ÇOK AÇIK GİYİNİYOR, NAMUSUNU TEMİZLE"

Katil zanlısı Tarık Y.'nin iddianamede yer verilen savunmasında, Maktul Özlem Şımarık'ın çalıştığı yerin sahipleri olan sanıklar Gökay S. ve Adem S. ile otururken bu kişilerin kendisine Özlem'in açık kıyafetler giyip erkeklerle alkol alıp birlikte olduğunu anlatması ve Gökay S.'nin “Sana yapılan yanlışları hazmedemezsin, sana çok büyük yanlışlar yapıldı” diyerek olayda kullandığı bıçağı verip “Al bunu gereğini yap, namusunu temizle” demesi, Adem S.'nin de babasına ait olayda kullanılan tüfeği kendisine verince Özlem'i öldürme kararının kuvvetlendiğini belirttiğini, Mehmet Ç.'nin de iş yerinden çıkarken kendisine “bir sıkıntı olursa benim eve gelin, Erdal benim evi biliyor, namusunu temizle” dediğini, daha sonra kendisine yardım edeceği vaat edilen Erdal A. ile olay öncesinde buluştuğunu, daha sonra Meryem S.'yi de alarak Kazım Ö.'nün ikametine gittiklerini, burada Meryem S.'nin de Adem S. ve Gökay S.'nin söylediklerini tekrar ettiğini ve bu beyanları doğrulamak için kendisine fotoğraf ve video gösterdiğini, Meryem'in uyumasının ardından Kazım Ö. ve Erdal A. ile alkol aldığını, sonra ise çağırdıkları taksi ile Özlem'in kaldığı otele gittiğini ve Adem S.'nin kendisine tarif ettiği şekilde arka kapıdan otele girdiğini ve Özlem'in kaldığı odanın kapısını kırarak 2 el av tüfeği ile ateş edip birden fazla kez sırtından bıçaklayarak olayı gerçekleştirdiğini aktardığı görüldü.

YAKALANMAMAK İÇİN BİRÇOK FARKLI YERDE BULUNMUŞ

Ayrıca Tarık Y.'nin iddianamede yer verilen savunmasında; Olaydan sonra Çavdır çöplüğüne gittiğini, burada aradığı Erdal A.'nın taksi ile çöplüğe gelerek kendisini alıp Gölhisar'a giderek Mehmet Ç, Mustafa S. ve Şaban A.'nın kaldığı eve gittiğini Erdal A.'nın burada Adem S.'yi arayarak kendisini saklamasını söylediğini Adem S.'nin ise uykusunun olduğu için gelemeyeceğini ancak Mehmet Ç'nin arabasını alarak kendisini Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan tanıdık gazinocu arkadaşının yanına götürmesini, birkaç gün orada durduktan sonra kendisini oradan alıp memleketine götüreceğini söylediği, bu sırada Mehmet Ç.'nin kendisine temiz kıyafetler vererek kanlı kıyafetlerini çamaşır makinesine attığını, daha sonra Mehmet Ç., Erdal A. ve Mustafa S. ile birlikte Adem S.'ye ait araç ile Çameli'ye gittiklerini burada belirtilen gazinoda yaklaşık 1 saat oturduktan sonra polis ekiplerinin gelerek kendisini yakaladığını, Adem S., Gökay S. ve Meryem S.'nin Özlem Şımarık'ı öldürmesi için kendisini azmettirdiklerini, olaydan sonra da Mehmet Ç. ve Erdal A.'nın ise kendisine yardım ettiklerini beyan etti.