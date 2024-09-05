Arnavutköy sahilinde panik: Denizde içinde patlayıcı olan madde bulundu

05 Eylül 2024 22:00 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 22:10

İstanbul Arnavutköy sahilinde su üzerinde görülen demir parçası endişe oluşturdu. Yapılan incelemede içinde patlayıcı olduğu tespit edilince inceleme başlatıldı. İstanbul Boğazı'nda endişeli dolu saatleri vatandaşlar anlattı.

Arnavutköy'de deniz üzerinde görülen cismin patlayıcı çıkmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşların ihbar etmesiyle demir parçasının içinden patlayıcı çıkarılarak inceleme altına alındı. Balıkçının dikkati sayesinde İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü.

PATLAYICIYI BALIKÇI FARK ETTİ

Öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Karaburun Mahallesi açıklarında yaşanan olay bir balıkçının dikkati sayesinde fark edildi. Demir parçasını kendi çabalarıyla karaya çıkaran balıkçı patlayıcıları görünce hemen ekiplere bildirdi.

Çekilme ile ters dönen demir parçasının üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar ortaya çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu patlayıcılar, demir parçasından çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

BÖLGE BOŞALTILDI

Konu ile ilgili konuşan Metin Çelik adlı vatandaş, “Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış” dedi.