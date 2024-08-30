Arnavutköy'de cadde ortasında pusu kurup kurşun yağdırdılar!

30 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:36

Korkunç olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre Onur Bingöl ve Buğra Küçükakkaya arasında kredi kartı yüzünden alacak verecek meselesi oluştu. Taraflar, telefonda birbirine girdikten bir süre sonra Onur Bingöl’ün aracı kundaklandı.

ÖNCE ARACI KUNDAKLADILAR

Bingöl, olay sonrası emniyete giderek ifade verdi. Bingöl’ün verdiği ifadede kendisinin telefonla aranarak tehdit edildiğini ve aracını kundaklayan kişilerin para meselesinden husumetli olduğu kişiler olduğunu, kendisinin hala tehdit edildiğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri aracın kundaklandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

CADDE ORTASINDA PUSU

Yaşanılan olaylardan bir gün sonra Onur Bingöl, Arnavutköy’de bulunan Mimar Sinan Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada husumetlisi olduğu iddia edilen Buğra Küçükakkaya, Yılmaz Gökyüzü ve Adem Erol isimli şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cadde üzerinde yere yığılan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.