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Arnavutköy'de gece saatlerinde silah sesleri: 3 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 12:20 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:24

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Cadde üzerinde gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Kavgada şahıslardan biri etrafa ateş etti ve 3 kişiyi yaraladı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Boğazköy Yunus Emre Mahallesi’nde dün gece saatlerinde silah sesleri silah sesleri yükseldi. Cadde üzerinde nedeni bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü.

CADDEDE 3 YARALI

Şahıslardan birisi kavga ettikleri adamlara ve etrafa ateş etmesiyle 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar olay yerine gelen ambulans ile civardaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise geniş çaplı incelemeler yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaya başladı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan vatandaşlara aldırış etmeden silahını ateşlediği ve vatandaşların kahvehane içine kaçtığı görüldü. Görüntülerde şahısın silahını ateşleme anları da yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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