Arnavutköy'de motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

03 Kasım 2024 01:09 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 01:11

Arnavutköy’de akşam saatlerinde karşı istikametten gelen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Iğdır’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Iğdır’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul​ Arnavutköy'de saat 21.35 sıralarında Hadımköy Mahallesinde feci bir kaza​ meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Samet Akadur (17) kontrolündeki motosiklet​, karşı istikametten gelen Yusuf Taha S. kontrolündeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki motosiklet de savrulurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki motosikletin sürücüleri ve bir motosiklette bulunan yolcu Furkan İ. yaralandı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bilinci kapalı şekilde hastaneye götürülen 3 yaralıdan Samet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki yaralının ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle cadde bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatılırken motosikletler çekici ile kaldırıldı.