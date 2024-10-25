Arnavutköy'de ortalık savaş alanına döndü! Çarptı, yıktı, kaçtı!

25 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:42

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşet yaşandı. Mahalle arasına kaçak hafriyat döktükten sonra kaçmaya çalışan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Şoke eden anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul​ Arnavutköy'de kameralara yansıyan görüntüler şoke etti. Sabah saatlerinde bir hafriyat kamyonu​ boş araziye yanaşarak dorsesini kaldırıp kaçak döküm yaptı. Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, yakalanmamak için acele edince dorsesini kapatmadan yola devam etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Açık dorse, direkler ve yönlendirme levhalarını da yerinden sökerek sürükledi. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen direkler yol kenarında park halindeki araçlara zarar verdi. Seslere uyanan mahalle sakinleri yaşanılanlar karşısında korku dolu anlar yaşarken olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayı gerçekleştiren hafriyat kamyonu sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri polise şikayetçi olurken, polis ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Maşallah Ozan, “Çarşamba günü ayın 23'ünde olay gerçekleşti. Bir kişi gelip buraya döküm yapıyor damperini indirmeden yola devam ediyor. Bizim araçlarımıza zarar verdi. Biz polise gerekli bilgileri verdik. Döküm aldığı şirkete kadar ulaştım ve bilgileri emniyete verdim. Döküm sahasına götürmesi gereken ürünleri gelip buraya döküyor. Ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim hem kamu malına hem de vatandaşın malına zarar verdi. Alkollü olduğunu sanmıyorum biz kovaladık aşağıda direkleri araçtan çıkartmaya çalışıyordu bizi görünce kaçtı yine" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ozan ise “Ben bir ses duydum birinin düştüğünü sandım ilk başta. Ben bağırdım adam durmadan gitti. Biz polisi aradık ama kendisi kaçtı. Buraya döküm yapmış normal döküm değil kimyasal dökmüş gibi. Bu şekilde olmaz bu çocuklar hep burada oynuyor” şeklinde konuştu.