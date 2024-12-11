Arnavutköy'de otelde şüpheli ölüm! Genç kadın odada ölü bulundu

11 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:41

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan olayda erkek arkadaşıyla bir otele giden genç kız odada ölü bulundu. Genç kızın şeker hastası olduğu ve gece rahatsızlandığı iddia edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli belirtilen ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul​ Arnavutköy'de sevgilisiyle bir otele giden genç kadının cansız bedeni bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm ile ilgili inceleme başlatıldı. Akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. isimli kişi buluştu. Sultangazi'den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy'deki otele gelmek isteyen çift yol güzergahında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladılar.

GENÇ KADIN FENALAŞTI

Daha sonra tekrar otele doğru yola çıktılar. Saat 17.15 sıralarında otele gelen çift resepsiyon kayıtlarının ardından beraber otel odasına çıktı. Otel odasında bir müddet vakit geçirdikten sonra Gaye Akel'in tekrar fenalaşması üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. eczaneye giderek ilaç almak istedi. İlk başta gittiği eczaneden ilaç alamayan C.A. otel odasına geri dönüp kız arkadaşı Akel'le birlikte eczaneye tekrar gitti. Eczaneden insülin alan çift daha sonra otel odasına geri döndü.

UYANDIĞINDA KIZ ARKADAŞININ NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ

Otel odasında beraber vakit geçiren çiftten Gaye Akel, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Kız arkadaşının duş almasına yardımcı olan C.A. , iddiaya göre daha sonra uyuya kaldı. Sabah uyandığında kız arkadaşının nefes almadığını fark eden C.A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi.

OTEL ODASINDAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜM

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk incelemesinde, genç kızın yaklaşık 2 saat önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli belirtilen ölümle alakalı inceleme başlattı. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin olayla alakalı çalışması ise devam ediyor.