Arnavutköy’de sigara içen işçiler yangına neden oldu: Tesis küle dönüyordu!

26 Ekim 2024 18:01 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:10

İstanbul Arnavutköy’de bir geri dönüşüm tesisinde iddiaya göre sigara içenler yangına neden oldu. Ekipler, güçlükle de olsa yangını kontrol altına alındı.

Arnavutköy’de bulunan Azimli Geri Dönüşüm Tesisi'nin kapalı alanında iddiaya göre sigara içen çalışanlar yangına neden oldu.

SİGARA NEDEN OLDU İDDİASI!

Kısa sürede iş yerini dumanlar sararken, ihmalkar çalışanlar itfaiye ve polis ekiplerini tesise almamak için zorluk çıkarttı. Ekipler, güçlükle de olsa yangını kontrol altına alındı.

İÇERİ ALINMADILAR

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ömerli Mahallesi’nde bulunan Azimli Geri Dönüşüm Tesisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapalı alanda sigara içen işçilerin neden olduğu yangında kısa süre içinde tesisi dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlatırken, çalışanlar iş yeri içerisine kimsenin girmesine izin vermedi.

YANGIN KONTROL ALTINDA!

Öte yandan, çalışanlar yangına müdahale eden itfaiye ekibi, polis ve gazetecilere zorluk çıkarttı. Ekipler güçlükle de olsa yangını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.