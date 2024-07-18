Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Ekiplerden elektrik kabloları için şaşırtan çözüm: "Çocuklarımız için korkuyoruz"

18 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:39

351 kaçak trafoyu tespit eden görevliler bile şaşkın! Bir şehre yetecek elektrik ürettiler

351 kaçak trafoyu tespit eden görevliler bile şaşkın! Bir şehre yetecek elektrik ürettiler

Bu kadar da olmaz dedirten olay! Kaçak elektriği kesmeye giden ekibe ölüm tehdidi...

Bu kadar da olmaz dedirten olay! Kaçak elektriği kesmeye giden ekibe ölüm tehdidi...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan korkunç olay ve ihmaller silsilesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olay gündemdeki yerini korurken, benzer bir manzara da İstanbul'dan geldi.

ÜSTÜNÜ TOPRAKLA KAPATIP GİTTİLER

Arnavutköy Merkez Mahallesi Mabeyn Sokakta bir trafonun yanında bulunan elektrik direği çıkarıldı.

Direk çıkarılınca kaldırımdan geçen elektrik kabloları gün yüzüne çıktı.

Durumu fark eden bir vatandaş video çekerek olayı bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, gün yüzüne çıkan elektrik kabloları için çok ilginç bir çözüm buldu.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Sokakta bulunan çayırlık alandan toprak alarak kaldırımın üzerindeki kabloları görünmez hale getirip olay yerinden uzaklaştı.

İhbarı yapan vatandaş yeni bir video çekerek duruma isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de benzer ihmalkarlıklar nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi, bu tür durumların ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Mahalle sakinleri, yetkililerin bu tür tehlikeli durumlara kalıcı ve güvenli çözümler üretmesi gerektiğini belirterek, daha fazla can kaybı yaşanmadan önlem alınması çağrısında bulundu.

"YAĞMUR YAĞSA İZMİR'DEKİ FACİANIN AYNISI OLABİLİR"

Sokakta yaşayan Melek Ocak isimli bir vatandaş, “Kabloların biran önce yapılması gerekiyor çocuklarımız dışarıda oynuyorlar.

Özellikle yağmur yağdığı zaman bizde çok korkuyoruz başımıza İzmir'deki olay gelebilir diye.

Bir yağmur yağsa, yada köpek eşelese çıkacak yine ortaya. Biran önce çözüm bulunmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"GEÇ KALINMADAN ÖNLEM ALINMALI"

Sokakta işletmesi bulunan Halil Uğurlu, “Bir ihmal sonucunda üzücü bir olayla karşılaşmıştık aynısını burada yaşıyoruz şu anda.

Biz burada araç park ediyoruz veya bu yolu kullanıyoruz bu şekilde olması bizi korkutuyor.

Sonradan önlem alınacağına şimdi önlem alınması gerekiyor.

Daha fazla geç kalınmadan önlem alınmalı bir yağmur yağsa, kısa devre olsa daha büyük problem oluşacak” ifadelerini kullandı.