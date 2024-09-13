Arnavutköy’de yangın paniği: Peyzaj şirketine sıçradı!

13 Eylül 2024 18:21 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 18:22

Arnavutköy’de otluk alanda çıkan yangın, bir peyzaj şirketine ait malzemelerin bulunduğu depoya sıçradı. Yangında göğe kara bulutlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy’de otluk alanda başlayan yangın peyzaj malzemelerinin olduğu depoya sıçradı. Göğe kara dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

DEPOYA SIÇRADI

Yangın, saat 17:10 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alanın yan tarafında bulunan peyzaj malzemelerinin bulunduğu depoya sıçradı. Yangında göğe kara bulutlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri, yangınla ilgili çalışma başlattı.