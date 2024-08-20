Arnavutköy'de yeni evli çifte büyük şok! Altınları çalıp kayıplara karıştılar

20 Ağustos 2024 08:20 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 08:31

İstanbul Arnavutköy'de yeni evli çift hırsızlık şoku yaşadı. Çiftin 150 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

2 KADIN 15 DAKİKADA ALTINLARI ÇALDI

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde Mehmet Şimşek isimli vatandaşın yaşadığı eve, evde kimse olmadığı esnada giren 2 kadın, iddiaya göre evde bulunan yaklaşık 150 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık şüphelisi kadınların sokakta bulunan başka bir bina girişine gelerek ellerine bez alıp zillere bastığı, kapılar açılmayınca olayın yaşandığı binaya girip yaklaşık 15 dakika sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

150 BİN TL'LİK ALTINIMIZ ÇALINDI

Olayı yaşayan mağdur Mehmet Şimşek, "Ben 27 yaşındayım inşaat sektöründe çalışıyorum. Ben işteydim beni evden aradılar ve olayı söylediler. Ben burada değildim ailemle konuştum onlarda bir şey yoktu evi dağıtarak eşyalarımızı çalmışlar sadece." dedi.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Biz polis ekiplerine haber verdik geldiler ama parmak izi falan çıkmadı. Eşim ve annem hastaneye gitmişlerdi evde kimse yoktu o saatlerde normalde kapı da kilitliydi ama nasıl açtıklarını anlamadım. Kameradan baktık 2 kadının geldiğini görüyoruz yaklaşık 150 bin TL’lik altınımız çıktı. Kimse evinde değerli eşyalarını bırakmasın rica ediyorum. Bizim arka sokakta yine bir hırsızlık yaşanmış ama onlar da güvenlik kamerası da olmadığı için kimse bir şey yapamamış"