Arnavutköy'deki yangına vatandaşlar müdahale etti: Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar

29 Haziran 2024 10:40 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:42

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana gelen olayda, 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DEMİR KAPIYI ELLE SÖKTÜLER

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, üst katta oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elle söktü.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar üst katta mahsur kalan aileyi kurtardı. Mahallede paniğe neden olan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı veya can kaybının olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Vatandaşların kapıyı söktüğü ve aileyi kurtardığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.