Artemis 2 ne zaman aya varacak? NASA canlı yayın nereden izlenir?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Artemis 2 misyonuyla insanlı Ay yolculuğu, 50 yılı aşan bir aradan sonra yeniden başladı. Dört astronotu taşıyan Orion kapsülü, Ay yörüngesinde dokuz günü geçen bir görev icra edecek. Canlı yayınlar aracılığıyla anlık takip edilebilen Artemis 2, Ay’ın daha önce gözlemlenmemiş bölgelerine ilişkin önemli veriler toplamayı amaçlıyor. Elde edilmesi planlanan bulguların, ileride gerçekleştirilecek Ay iniş görevlerine altyapı oluşturması bekleniyor. Peki, Artemis 2 şu an hangi noktada, Ay’a ne zaman varacak?

ARTEMİS 2 NE ZAMAN AY'A VARACAK?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 50 yılı aşkın bir sürenin ardından Ay’a yönelik ilk insanlı yolculuğu başlattığı Artemis II görevinde bulunan mürettebat, Ay’ın yer çekiminin Dünya’ya oranla daha etkili olduğu “etki alanına” giriş yaptı. Orion kapsülündeki dört astronot, bu geçişi Ay’a yaklaşık 62 bin 800 kilometre uzaklıktayken gerçekleştirdi. Artemis 2 ekibinin 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00’de Ay’a ulaşması öngörülüyor. Artemis II görevi, NASA’nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebiliyor.

AY'IN DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN KISIMLARI GÖRÜNTÜLENECEK

Uzay aracı, Ay’ın yer çekiminin Dünya’ya göre daha baskın hâle geldiği etki alanına girdiği esnada Dünya’dan 300 bin kilometrenin üzerinde bir mesafede bulunuyordu. Görevin bir sonraki kritik aşaması, mürettebatın Ay’ın daha önce görüntülenmemiş bölgelerini kayda alması olacak. NASA, 1 Nisan’da 50 yılı aşkın bir aradan sonra Ay’a Artemis II görevi kapsamında ilk insanlı yolculuğu başlatmıştı. Toplam dört kişiden meydana gelen ekip, görev süresi boyunca uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay’ın daha önce incelenmemiş bölgelerini görüntüleyecek ve ilerleyen misyonlarda iniş yapılabilecek alanları analiz edecek.