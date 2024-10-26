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Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 21:14 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 21:15

Kasım ayının sonu itibarıyla yaklaşık 5 ay boyunca ulaşıma kapalı kalan Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda kar yağışı bastırdı. Yolda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin’de etkili olan sağanak yağış​ ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar​ yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Artvin​ il karayolu ağında yer alan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı! - 1. Resim

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Özellikle Geçitli köyü Bülbilan Yaylası’nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı. Zorlu kış şartlarına hazırlıklı olan jandarma ve karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

YETKİLİLER UYARDI

Bu bölgede ağır kış koşulları nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolu, Kasım ayının sonu itibarıyla yaklaşık 5 ay boyunca ulaşıma kapalı kalıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yolda kış ekipmanlarının mutlaka bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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