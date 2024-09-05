Artvin'de maden ve mesire projesine karşı çıkan 1 kişi ölmüştü! Firma proje için kararını açıkladı

05 Eylül 2024 18:03 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 18:12

Artvin'de uzun bir süredir devam eden mesire alanı projesine karşı çıkan bölge halkından bir kişinin öldüğü olay sonrası firma projeyi iptal etme kararı aldı. Bölge halkı aynı alana maden alanı açma projesine de karşı çıkmış daha sonra turistik mesire tesisi yapım işinin de madene çevirme amacı taşıdığını öne sürerek direniş göstermişti. Tartışmanın 3 yıl önce başladığı ortaya çıktı.

Artvin Borçka ilçesinin Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesine doğa katliamı olacağı sebebiyle karşı çıkan bölge halkı ve firma yetkilileri arasındaki kavgada bir 1 kişi vurularak yaşamını yitirmiş 2 kişi de yaralanmıştı. Olayların bu noktaya taşınmasına sebep olan gerilimin 3 yıl önce maden projesiyle başladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Cankurtaran mevkiinde mesire alanı yapım işi için gelen firma ekipleri ve bölge halkı arasında sözlü kavga çıkmış ve firma çalışanı ateş açarak bir kişiyi öldürmüş 2 kişiyi de yaralamıştı. Saldırıyı yapan çalışan tutuklandı.

3 SENE ÖNCE BAŞLAYAN ARTVİN'DE MADEN GERGİNLİĞİ

Bu olayın 3 yıl önce taş ocağı madeni açılma projesiyle başlayan gerilime dayandığı ortaya çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'yap işlet devret' modeliyle ihalesi yapılan alanın 3 sene önce taş ocağı işletmesi yapılması için İçkale firmasına ihale edildiği ortaya çıktı. Köylülerin tepkisi sonucu vazgeçilen maden projesi bölgesi ihaleye çıkılarak bu defa Yapı-Soy Beton firmasına verilip “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi”ne dönüştürüldü. Köylüler bu bölgenin turistik bölge değil kendi yaşam alanları olduğunu belirterek ve orman arazilerine de zarar verileceğinin altını çizerek protestolara başladı.

FİRMA PROJEDEN ÇEKİLDİ

Ölümle sonuçlanan gerilimin ardından firma açıklama yaparak geri çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“03.09.2024 tarihinde Cankurtaran mevkiinde yaşanan acı olay bizi ve tüm Artvin halkını derinden üzmüştür. Bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilemezliğini ifade ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı, bu müessif olayda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hiçbir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir. Yaşananlar nihayetinde, projeden çekiliyoruz.”

ARTVİN'DE NE YAPILMAK İSTENDİ?

Söz konusu firmanın yapacağı Borçka Cankurtaran Konaklamalı Orman Parkı-Mesire Alanı Projesi; 17,27 hektar alanda kır lokantası, kır evleri, yöresel ürün satış yeri, çocuk oyun alanı, amfi tiyatro, büfe, kameriyeler, macera parkı, seyir terası, yürüyüş yolları, spor tesisleri, çadır kamp alanı ve karavan alanını kapsıyordu.