Artvin'de okullara bir gün daha ara! Meteoroloji uyarılarını sürdürdü, sarı kod verdi: Yollar kapandı

18 Aralık 2024 19:20 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:31

Son dakika haberine göre Artvin'in bir ilçesinde okullara kar tatili kararı verildi. Kaymakamlık yoğun kar yağışının süreceği ilçe için eğitime ara ve kamudaki hamile ve engelli personellere idari izin kararı verdi. Ayrıca şehirde 79 köy yolu kapandı. İşte ayrıntılar...

Artvin’in Şavşat​ ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitime 1 gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı, ulaşımda yaşanabilecek aksamalardan dolayı hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı tarihte idari izinli sayılacağını duyurdu.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 19 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Artvin​ için Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için turuncu kod vermişti. Yarın için de uyarılarını sürdüren Meteoroloji sarı kod vererek dikkatli olunmasını istedi.

Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım​ sağlanamıyor. İl Özel İdaresinin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.