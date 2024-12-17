Artvin'de okullara kar tatili kararı! Meteoroloji turuncu kod verdi

17 Aralık 2024 20:57 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 21:31

Artvin'in 6 ilçesinde okullara 18 Aralık Çarşamba günü için kar tatili kararı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı beklenen şehir için turuncu kodlu uyarı yaptı.

Artvin’de beklenen yoğun kar​ yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Artvin​ Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrencilerin ve kamu personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Meteoroloji​ İl Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre, Artvin il merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, sabah saatlerinde ise etkisini yoğun şekilde artıracağı bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN YERLER

Valilik açıklamasına göre, Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde:

İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,, Halk eğitim merkezlerinde 18 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Ayrıca, aynı tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan:

Hamile personel, Engelli personel ve Bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan çalışanlar da idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için Artvin genelinde turuncu kodlu uyarı verdi.