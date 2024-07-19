Artvin'de yürekleri ağza getiren anlar! Serinlemek için dereye giren 5 arkadaş mahsur kaldı

19 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:18

Artvin'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 5 genç serinlemek için girdiği derede yağmurun başlamasıyla mahsur kaldı.



Küçükköy Köyü Çamlıca Mevkii'nde bulunan Orçi Deresi'nde meydana gelen olayda serinlemek için dereye giren Fatih Ergin (23) ve beraberindeki Oğulcan Şibilioğlu (18), Boran Şimşek (16), Levent Gençoğlu (16) ve İsmet Arda Atakuru (16), aniden bastıran yağmurla birlikte bir anda derenin suyunun yükselmesi ile büyük tehlike yaşadı.

KAYALARIN ÜZERİNDE MAHSUR KALDILAR

Suyun içinde olan gençler yükselen dere sularını fark edince bir kayanın üzerine çıkıp beklemeye başladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, AFAD, ARTİM (Arhavi Arama Kurtarma), itfaiye ve 112 sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla kurdukları hava hattı ile koordineli çalışması sonucu, mahsur kalan 5 genci güvenli bir şekilde kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen gençlerin durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları dere yataklarında ani su yükselmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.