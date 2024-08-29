Artvin'de zehir tacirlerine operasyon! Gözaltılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 08:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:16
Bakan Yerlikaya Artvin’de zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-36" operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Artvin’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-36” operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Artvin’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-36” operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"
Kaynak: tgrthaber.com