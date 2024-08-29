Artvin'de zehir tacirlerine operasyon! Gözaltılar var

29 Ağustos 2024 08:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:16

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Artvin’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-36” operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Artvin’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-36” operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"