Artvin'den acı haber! AK Partili eski başkanın oğlu denizde ölü bulundu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 08:27 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 08:31
Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu. Yapılan araştırmalar sonucu cesedi bulunan kişinin eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu ortaya çıktı.
Artvin'den kahreden haber geldi. Sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bir ceset bulundu. Bulunan cesedin AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğluna ait olduğu ortaya çıktı.
DENİZ YÜZEYİNDE DALGIÇ KIYAFETLİ CESET BULUNDU
Aksu Limanı'ndan zıpkınla Karadeniz'e açılan bir kişi, sonrasında gözden kayboldu. Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek, Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber verdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin sudan çıkarttığı ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
AK PARTİLİ ESKİ BAŞKANIN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı