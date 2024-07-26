Artvin'den acı haber! AK Partili eski başkanın oğlu denizde ölü bulundu

26 Temmuz 2024 08:27 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 08:31

10 ilde sarı, 5 ilde turuncu alarm: Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var

10 ilde sarı, 5 ilde turuncu alarm: Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var

Artvin'den kahreden haber geldi. Sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bir ceset bulundu. Bulunan cesedin AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğluna ait olduğu ortaya çıktı.

DENİZ YÜZEYİNDE DALGIÇ KIYAFETLİ CESET BULUNDU

Aksu Limanı'ndan zıpkınla Karadeniz'e açılan bir kişi, sonrasında gözden kayboldu. Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek, Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber verdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin sudan çıkarttığı ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

AK PARTİLİ ESKİ BAŞKANIN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu öğrenildi.