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Asansörü gören kurye neye uğradığını şaşırdı! 1 kişi bile zor sığıyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:15
Asansörü gören kurye neye uğradığını şaşırdı! 1 kişi bile zor sığıyor

Bursa'da bir apartmana sipariş götüren kurye binanın asansörünü görünce şaşkına döndü. Tek kişinin bile güçlükle sığdığı asansör sosyal medyada gündem oldu.

Bursa​'da kuryelik yapan bir gencin sosyal medya​ paylaşımı gündeme oturdu. Sipariş götürdüğü binanın asansörünü gören kurye​ şaşkına döndü. Gördüğü daracık asansöre binen genç​ o anları da saniye saniye kaydetti. 

"BUNU YAPAN FİRMA BUL BENİ"

Bir kişinin bile zorlukla sığdığı asansör sosyal medyada gündem oldu. Kurye o anları “Bu asansörü yapan firma, bul beni birkaç bir şey diyeceğim.” notuyla paylaştı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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