Asansörü gören kurye neye uğradığını şaşırdı! 1 kişi bile zor sığıyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:15
Bursa'da bir apartmana sipariş götüren kurye binanın asansörünü görünce şaşkına döndü. Tek kişinin bile güçlükle sığdığı asansör sosyal medyada gündem oldu.
Bursa'da kuryelik yapan bir gencin sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Sipariş götürdüğü binanın asansörünü gören kurye şaşkına döndü. Gördüğü daracık asansöre binen genç o anları da saniye saniye kaydetti.
"BUNU YAPAN FİRMA BUL BENİ"
Bir kişinin bile zorlukla sığdığı asansör sosyal medyada gündem oldu. Kurye o anları “Bu asansörü yapan firma, bul beni birkaç bir şey diyeceğim.” notuyla paylaştı.
Kaynak: Tgrthaber.com